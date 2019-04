Anspielen beim TC Resse

Saisoneröffnung mit Frühstück und Tennis

TC Resse. Die Platzanlage des TC Resse wurde auch in diesem Jahr von vielen fleißigen Vereinsmitgliedern in Eigenarbeit hergerichtet. Mehr als 50 Mitglieder des TC Resse haben kürzlich die offizielle Saisoneröffnung mit einem liebevoll hergerichteten Frühstück gefeiert (Kosten für Erwachsene zwölf Euro und für Kinder fünf Euro). Im Anschluss gab es kein halten mehr und die Plätze wurden von den Tennisfreunden eingeweiht. Am Nachmittag wurde sich bei einem ausgiebigen Kuchenbüfett gestärkt.Am 22. April um 11 Uhr eröffnen die Jugendlichen des TC Resse ihre Saison. Der TC Resse heißt auch in diesem Jahr neue Mitglieder herzlich Willkommen. Für alle, die Tennis ausprobieren möchten, wird ein Schnuppertraining angeboten. Interessierte können sich bei dem Sportwart Jörn Bucksch unter Telefon (01 77) 2 35 55 19 melden.