Tauchverein Barakuda gewinnt August-Schleicher-Preis

Tauchverein Barakuda. Die Jugendabteilung des Tauchclubs Barakuda Mellendorf wurde für ihre hervorragende Jugendarbeit mit dem dritten Platz im August-Schleicher-Wettbewerb ausgezeichnet. Der jährlich vom Tauchsport Landesverband Niedersachsen (TLN) verliehene August-Schleicher-Preis würdigt die Jugendarbeit in den Tauchsportvereinen Niedersachsens. Den Preis nahmen die Tauchlehrer, Trainer und die Nachwuchstaucher auf dem Landesausbildertreffen in Hannover jetzt vor den Augen der niedersächsischen Tauchausbilder sowie dem Präsidenten und Bundesausbildungsleiter des Verbands Deutscher Sporttaucher persönlich entgegen.Das Tauchtraining bei den Kindern und Jugendlichen umfasst neben taucherischen Grundlagen wie Schnorcheln, Zeit- und Streckentauchen auch einfache theoretische Grundlagen und viele spielerische Elemente, so dass Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Mit Hilfe der Spiele und Übungen werden die Kinder sicherer, können ihre eigenen Fähigkeiten besser einschätzen und lernen das Element Wasser zu beherrschen. Beim Training der älteren Jugendlichen werden verstärkt Partnerübungen absolviert, um so auf das Tauchen mit Gerät im Partnersystem vorzubereiten. Neben den wöchentlichen Praxisübungen am Freitag im Hallenbad Schwarmstedt erlernen die Jugendlichen die theoretischen Grundlagen des Tauchens kennen. So sind die Jugendlichen gut vorbereitet auf die Ausbildung im freien Gewässer. Das Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit hat der Tauchsport Landesverband auf der Landestagung ausgezeichnet. Die ausgezeichnete Jugendarbeit des Tauchclubs Barakudas hat sich schon länger in der Wedemark und dem Heidekreis rumgesprochen, sodass derzeit Kinder bis zwölf Jahre nicht mehr aufgenommen werden können. Die Jugendlichen ab zwölf Jahren und natürlich auch alle jungen, jung gebliebenen und älteren Erwachsenen können aber noch Verstärkung gebrauchen.Alle Infos gibt es unter www.tc-barakuda.de.