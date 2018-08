101 Spender kommen trotz Hitze

DRK Elze-Bennemühlen. Die Blutspendeaktion beim DRK Elze-Bennemühlen wurde trotz der Hitze erfreulicherweise von 101 Spendern, davon sieben Erstspendern besucht. Erstspender sind besonders wichtig, da sie die Zukunft der Blutspende sichern. Dafür gab es jeweils als Dankeschön einen kleinen Gutschein. Erfreulich war auch die Zahl der langjährigen Spender. Als Dank dafür gab es Gutscheine und Wein. Zur Stärkung gab es die liebevoll zubereiteten Brötchen und Kuchen sowie einen leckeren Nachtisch.Ein herzliches Dankeschön allen Spendern mit der Bitte: „Kommen Sie wieder“. Der Bedarf an Blutkonserven ist sehr groß. Die nächste Blutspende in Elze ist findet am 24. Oktober statt.