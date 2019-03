Bogenschützen bei DM

Hoffmann und Ostendorp qualifiziert

Schützenverein Scherenbostel. Zwei Schützen aus Scherenbostel hatten sich für die Deutschen Meisterschaften der Bogenschützen qualifiziert. Austragungsort in diesem Jahr war die Sporthalle in Biberach. Bei den Junioren trat Piet Ostendorp als amtierender Landesmeister an, blieb aber dieses Mal als 44. deutlich unter seinen Möglichkeiten. Auch Martin Hoffmann in der Herrenklasse startete zunächst verhalten, konnte sich aber dann mit einem sehr starken zweiten Durchgang als 26. ter letztlich versöhnlich präsentieren. Mit diesem für beide Schützen erfolgreichen Saisonhöhepunkt der Halle richtet sich nun der Blick auf die kommende Aussensaison. Weitere Informationen finden sich unter www.SV-Scherenbostel.de.