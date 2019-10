Bürgermeister bei den Senioren

SU informierte sich über Aufgaben der Gemeinde

Senioren Union Wedemark. Die Senioren Union erlebte einen interessanten Nachmittag mit dem Bürgermeister. Der Einladung war Helge Zychlinski gerne gefolgt und hat nicht nur über die Aufgaben der Gemeinde berichtet, sondern auch anstehende Projekte erörtert. Es wurde die Verantwortlichkeit der Region und der Gemeinde detailliert erklärt, der Haushalt sowie die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat. Hervorgehoben wurde, dass die Zusammenarbeit mit der CDU gut ist und anstehende Punkte jeweils verhandelt werden. Ein Konzept zum weiteren Ausbau von Radwegen wir erarbeitet, der Ausbau der Straße am Gilborn geplant. Außerdem wies der Bürgermeister auf die gute Infrastruktur , die Schulversorgung, Eisbahn und Schwimmbad hin. Alles was benötigt wird, ist vorhanden, so der Kommentar. Die Fragen der zahlreichen Teilnehmer wurden zur allgemeinen Zufriedenheit beantwortet und so trennte man sich nach gemütlichem Kaffeetrinken um einige Erfahrung reicher geworden