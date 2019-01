Christian Uliczka gewinnt

Steel-Dart-Sparte ermittelt ersten Vereinsmeister

Resse. Nun steht er fest, der erste Vereinsmeister der Steel- Dart Sparte im Schützenverein Christian Uliczka setzte sich in einem spannenden Wettkampf an die Spitze. Im internen Finale gewann er gegen Sven Schmidt. Im Spiel um Platz drei standen sich Annika Uliczka und Jens Düsing gegenüber. Annika Uliczka entschied das Spiel für sich. Das letzte Heimspiel in der 2. Stadtliga verlor man leider gegen Rübendarter3 mit 2:10 nach Sets. Aktuell liegt der DC Resse im guten Mittelfeld der Tabelle auf dem 5.Platz. Am 17. Januar ist das nächste Match gegen Schneeren 2, dann wollen die Resser Darter wieder einen Sieg für sich einfahren. Wer möchte an einem Probetraining teilnehmen? Mehr Infos gibt es beim Spartenleiter Jens Düsing dart@schuetzenverein-resse.de