DRK-Aktion zum Weltrotekreuztag vom DRK Elze-Bennemühlen

Passend zum Weltrotekreuztag machte ein paar Tage zuvor, bei der Blutspende in Elze Dieter Fenske seine 200. Blutspende. Eine starke Leistung, wo man bedenkt, dass Blutspenden in der heutigen Zeit sehr wichtig sind. Zu diesem Ereignis ließ es sich das DRK nicht nehmen, Herrn Dieter Fenske für seinen Einsatz in Form einer kleinen Aufmerksamkeit zu danken. Aber auch allen anderen Spendern, die die Blutspende so gut annehmen, soll an dieser Stelle gedankt werden. Die Blutspende ist immer ein gern gesehenes Event, welches unter dem Motto „Rette Leben – Spende Blut“ immer einen sehr großen Anklang findet. Und dieses Mal mit einer Currywurst und Pommes für alle Spender, nach langer Zeit, auch wieder eine Stärkung bereit hielt, was zuletzt aufgrund der Pandemie leider nicht möglich war.