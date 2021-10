Ehrungen bei den Schützen

Schwarze Scheibe für Timo Richter

Mellendorf. Bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Mellendorf standen auch Ehrungen auf der Tagesordnungen. So wurde bekannt gegeben, dass bei der letzten Kreisdelegiertenversammlung im März 2020 Rolf Steinmeyer die Ehrennadel in Bronze und Gisela Zirnsack die in Silber erhalten hatte. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Oliver Richter (15 Jahre NSSV), Jean-Pascale Schramke (15 Jahre NSSV),Heiner Stucke (25 Jahre DSB), Ella Geier ( 40 Jahre DSB), Wolf-Dieter Heuer (40 Jahre DSB) und Hans Georg Stratmann (40 Jahre DSB). Die Urkunden und Nadeln für folgende Mitglieder wurden auf Wunsch anwesenden Angehörigen übergeben: Vivien Knoop (25 Jahre DSB), Heinz Geier (40 Jahre DSB) und Olaf Klenke (40 Jahre DSB). Der Ehrungsausschuss, bestehend aus dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Sportleiter, der Damenleiterin, dem Schriftführer und dem Vorsitzenden, hatte beschlossen, bei dieser Jahreshauptversammlung keine Vereinsehrungen vorzunehmen. Aber die schwarze Scheibe wurde vergeben:Vorsitzender Daniel Poth freut sich, diese vom verstorbenen Schießsportleiter Bernd Mußmann ins Leben gerufene Tradition weiterführen zu können. Er erläutert noch einmal kurz, dass die Scheibe durchaus keinen Pechvogel auszeichnen soll, sondern neben den üblichen Auszeichnungen eben solche Mitglieder, die sich im Besonderen um den Verein verdient gemacht haben. Damit könne man auch während des Schützenfestes auf besondere Menschen aufmerksam machen. Prominente Würdenträger waren bis heute Holger Klesper, das Ehepaar Gudrun und Werner Gräfenkämper, aber auch das Ehrenmitglied Herbert Heine. Da 2020 und 2021 die Schützenfeste ausgefallen sind, wurde die Vergaben der Scheiben auf der Jahreshauptversammlung nachgeholt. Die Schwarze Scheibe 2020 ging an Rainer Richter, die für 2021 an seinen Sohn Timo.