Osterbasteln mit dem DRK Elze-Bennemühlen

DRK Elze-Bennemühlen. Mit großem Elan bastelten am jetzt 13 Kinder im DRK-Haus an der Poststraße in Elze. Unter der Anleitung von Melanie Bartmer und Christine Metze wurden fleißig Holzhasen für die kommende Osterzeit hergestellt. Die Organisatoren vom DRK Elze-Bennemühlen haben sich sehr über die rege Teilnahme gefreut und planen schon das nächste Basteln.