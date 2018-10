Erfolgreicher Ligastart

Stelldart-Sparte der Resser Schützen startet durch

Schützenverein Resse. Die Resser Dartspieler konnten ihren 1. Sieg in der begonnenen Ligasaison verzeichnen. So gewannen sie am vergangenen Donnerstag in Resse gegen den DC Osterwald II mit 7:5 Punkten, nach Sätzen 27: 18. Spartenleiter Jens Düsing ist mit diesem tollen Start in die Saison mehr als zufrieden. Mit 11 aktiven Dartern ging es in nagelneuen Trikots an den Start zur Neustädter Stadtliga. Es sind acht Mannschaften unteranderem aus Mardorf, Schneeren, Mecklenhorst, Neustadt und Osterwald, die jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspiele absolvieren. Die Ligaspiele sind vier Einzel- und zwei Doppel-, vier Einzel und zwei Doppelspiele. Wer Lust hat mit zumachen, die Resser Darter trainieren jeweils dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Für weitere Infos steht Spartenleiter Jens Düsing unter, dart@schuetzenverein-resse .de, sehr gern zur Verfügung.