Farbenfroher Start in die Ferien

Malwettbewerb für den Nachwuchs des RVC Wedemark

RVC Wedemark im Turn Club Bissendorf. Wie jedes Jahr gab es auch in diesem Jahr für die Nachwuchsgruppen des RVC Wedemark besonderen Start in die Sommerferien. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist, haben es sich die Nachwuchstrainer Greta Brüggemann und Larissa Bleidistel zur Aufgabe gemacht, den vielen kleinen Voltigierern einen schönen Tag zu bereiten und haben sich für einen Malwettbewerb entschieden. Doch es wurde nicht auf Papier gemalt. Die Kindern konnten in kleinen Gruppen die Pferde bemalen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. So wurde unter anderem „Loki" zu einem Clownspferd oder „Elfur" zu einem kunterbunten Mädchenpferd. Insgesamt sind sechs farbenfrohe Kunstwerke entstanden. Larissa Bleidistel stellt zufrieden fest: „Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß. Für zwei Stunden ging es mal nicht nur um Corona, sondern um Kreativität und unser liebstes Hobby: die Pferde.“