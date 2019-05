Floßbau kann starten

Kurz nach Fertigstellung und Abnahme der Fahrtüchtigkeit startet dann auch am Sonnabend, 1. Juni, die erste Tour mit interessierten Gästen auf der Aller. Die Lebensdauer des Floßes endet bereits Ende Juni. Das Holz wird dann wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt.Noch stehen auch einige Plätze für die Fahrten am 1. Juni (Stedden – Winsen), am 2. Juni (Bannetze – Jeversen ; Jeversen - Marklendorf) sowie am 15. Juni (Bannetze – Jeversen; Jeversen – Marklendorf) und 16. Juni (Marklendorf – Essel; Essel – Hademstorf) zur Verfügung.Bei Fragen und Buchungswünschen kann man sich gerne unter der Telefonnummer (01 52) 28 47 51 53 oder unter der Homepage www.floesserei-aller-leine.de melden.