Freundschaftsspiel am Sommerabend

Testspiel zwischen Herrenreserve und A-Jugend

Kürzlich startete in Brelingen ein Testspiel zwischen der Herrenreserve der SG Resse / Brelingen und der A-Jugend der JSG Wedemark unter der Leitung von Miltiadis Anastassiadis. Durch die offene Lage des Platzes betrug die gefühlte Temperatur nur angenehme 28 Grad Celsoius. Für die A-Jugend waren die primären Ziele des Spiels: (positive) Kommunikation und geordnetes Stellungsspiel mit ballorientiertem Verschieben in der Defensive. Beide Aufgaben wurden gut erfüllt. In der ersten Halbzeit ging die A-Jugend mit zwei Toren durch Nikolas-Elias Mohr in Führung. Nach der Halbzeitpause machte sich die Routine der 2. Herren, Durchschnittsalter der Mannschaft 29 Jahre und der größere Wechselkader, bemerkbar. Nach einer Ecke verkürzte Mahmous Reblawi durch ein Kopfballtor auf 1:2, bevor Richard Hoelke den Ausgleich zum 2:2 erzielte.