Chor MoreMusic ehrt Richard Lakotta für 25-jährige Mitgliedschaft

Bissendorf. Für Frauen ist das kein Problem – das bestätigte sich bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Frauenchores Bissendorfer Chor MoreMusic. Für die Sängerinnen war es kein Problem, sondern eine große Freude, Richard Lakotta in ihre Mitte zu nehmen und ihn für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Chor zu ehren. Richard Lakotta bekam von der 1. Vorsitzenden Gitta Jansen die Ehrennadel und ein kleines Präsent überreicht und war beim anschließenden Fototermin der Hahn im Korb. Ein großer Dank ging auch an Wolfgang Jansen, der den Chor seit vielen Jahren im Hintergrund unterstützt.Anschließend wurden die Tagesordnungspunkte zügig abgehandelt und so konnte man sich ausgiebig dem Hauptthema – das geplante Konzert anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Chores und einer Chorfahrt ins Alte Land widmen.Das Konzert ist für den 10. November geplant und wird in der Bissendorfer Michaeliskirche stattfinden. Die Chorfahrt führt die Sängerinnen am 22. September nach York, wo sich natürlich alles um den Apfel drehen wird.