Gute Beteiligung beim Weihnachtsessen

MTV-Ehemaligen-Stammtisch trifft sich regelmäßig

Mellendorf. Auch vier Jahre nach Gründung ist der Ehemaligen-Stammtisch der Fußballer des Mellendorfer TV ein beliebter Treffpunkt. Das immer am ersten Mittwoch im Monat stattfindende Treffen wurde auch in 2018 konstant besucht. Höhepunkt war zweifelsohne die diesjährige Tagesfahrt im Juni in die Hansestadt Bremen, an der immerhin 32 Personen teilnahmen. Auch im kommenden Jahr ist ein Tagesausflug in Planung. Traditionell ist das letzte Treffen im Jahr mit einem Weihnachtessen verbunden. Im Vereinslokal „Herzblut“ genoss man kürzlich festliche Weihnachtsmenüs und ließ das ablaufende Jahr noch einmal Revue passieren. Das von Rainer Mathes initiierte Treffen findet bereits am 2. Januar 2019 an gleicher Stätte um 19 Uhr wieder statt. Interessierte brauchen sich nicht anzumelden und sind jederzeit willkommen. Vorabinformationen gibt auf der Homepage unter www.mtvstammtisch.de.