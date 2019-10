Hubertusjagd durch den Brelinger Berg

Die Hubertusjagd hat eine lange Tradition und ist eine tolle Gelegenheit für jedermann, um Natur und Tiere in geselliger Runde zu erleben. Auf insgesamt circa 15 Kilometern führt die Jagd die Hunde, Pferde und Reiter quer durch den Brelinger Berg. Auf der Strecke liegen zudem circa 30 Hindernisse, die es sicher zu überwinden gilt.Der Zeitplan: 11.30 Uhr Treffen am Vereinsgelände des RuFV Brelinger Berg, Leinefeldstraße 9 (Ortsausgang Brelingen Richtung Negenborn auf der rechten Seite); Beginn mit Stell-Dich-Ein, Empfang und Eintragung ins Jagdbuch; 12 Uhr Begrüßung durch die Wedemärker Jagdhornbläser und anschließend Aufbruch zur Jagd; Stopp in der Kuhle (hinter dem Feld, auf dem der Brelinger Riese steht); circa 15.30 Uhr Halali am Reitvereinsgelände und anschließende Jagdvesper.Da bei einer Hubertusjagd schon viele Jahre gar kein echter Fuchs mehr gejagt wird, reiten zwei Reiter vorweg und legen die sogenannte Schleppe, eine künstliche Duftspur. Dieser Duftspur folgen dann die Hunde der Niedersachsen Meute und denen wiederum folgen die Reiter, aufgeteilt in verschiedene Felder, je nach Leistungsniveau.Im ersten Feld, dem springenden Feld, müssen die Reiter hindernisfest sein, da die Streckenführung ein Umreiten der Hindernisse teilweise nicht ermöglicht. Im zweiten Feld wird die Strecke so geritten, dass die Reiter springen können, aber nicht müssen. Im dritten Feld, dem Zuschauerfeld, geht es, wie der Name schon sagt, hauptsächlich darum, das Jagdspektakel vom Pferd aus zu beobachten. In diesem Feld wird nicht gesprungen und das Tempo ist deutlich ruhiger angelegt als in den anderen Feldern. Das Zuschauerfeld ist somit ideal geeignet für Reiter, die zwar sattelfest in allen drei Grundgangarten sind, aber noch keine Jagderfahrung haben und sich erst einmal langsam an das Jagdreiten herantasten wollen, oder für Reiter, die das Event einfach gern vom Pferderücken aus verfolgen möchten.Und was tun, wenn man lieber auf zwei als auf vier Beinen unterwegs ist? Kein Problem! Alle nicht sattelfesten Zuschauer können wie jedes Jahr beim Aufbruch zur Jagd auf einem der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Platz nehmen, um so von der „rollenden Tribüne“ aus das Treiben zu beobachten.Wie hinter jedem Event, steckt auch hinter einer Jagd jede Menge Organisation, ehrenamtliche Arbeit und auch diverse Kosten. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, jedoch freut sich der Verein über Unterstützung der Jagd in Form von Nutzung des vom Verein organisierten Verpflegungsangebots entlang der Strecke. Bitte keine privaten PKW nutzen, um der Jagd zu folgen. Weitere Informationen, besonders auch für interessierte Reiter, finden sich auf der Homepage: www.reitverein-brelingen.de.