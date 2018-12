Imker trafen sich zur Weihnachtsfeier

Das alte KJahr mit Glühwein und Leckereien verabschiedet

Weihnachtsfeier Imkerverein WedemarkAm 13.12.2018 trafen sich die Mitglieder des Imkervereins Wedemark zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier in der Imkereihalle von Börges Meyer in Elze. Bei Glühwein und Leckereien vom Grill ließen ca. 50 Vereinsmitglieder und Gäste das Jahr noch einmal Revue passieren. Zu dieser Feier waren auch die Landwirte eingeladen, die zusammen mit den Imkern am Programm „Blühende Wedemark“ teilnehmen. Die Arbeit der Landwirte und Imker sowie die Kooperation dieser beiden Gruppen wurden in einem Grußwort gewürdigt. Dank galt auch den Sponsoren des Vereins. Der Imkerverein Wedemark konnte sich 2018 regen Interesses erfreuen und verzeichnet erfreulichen Zuwachs an Neuimkern. Es gab intensiven Austausch, Kontakte wurden geknüpft oder gepflegt und kalte Hände zwischendurch am Grill gewärmt. Das Miteinander soll auch 2019 fortgesetzt werden, unter anderem in der ab März wieder monatlich stattfindenden Stammtischrunde, die neu gestaltet werden soll. Zu Beginn wird es einen fachspezifischen Teil geben, der sich insbesondere an Neuimker richtet; anschließend Austausch und gemütliches Beisammensein. Gäste und Interessierte sind stets herzlich willkommen!