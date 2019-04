MIT Wedemark unter neuer Führung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge eröffnete Felix Adamczuk seine Beweggründe, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen zu können. Das weinende Auge, weil ihm die Arbeit für die MIT in der Wedemark mit seinem Team sehr viel Freude bereitet hat. Ganz besonders hob Felix Adamczuk in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Sven Jagata hervor und bedankte sich für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit. Das lachende Auge, weil mit Maik Denecke und Silke Hanebuth zwei Top-Kandidaten für seine Nachfolge bereitstehen. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes für Felix Adamczuk innerhalb der CDU Wedemark als Gemeindevorsitzender ist dieser Schritt nur konsequent. Felix Adamczuk übergibt ein „bestelltes Haus“. Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt: 1. Vorsitzender Maik Denecke, 2. Vorsitzende Silke Hanebuth, Schriftführer Sven Jagata, als Beisitzer Jan Müller, Helmer Schöning, Felix Adamczuk, Maike Höcker und Michael Mertens.Maik Denecke stellte klar, dass er die Führung der MIT Wedemark in dem Sinne seines Vorgängers weiterführen werde und neue Ideen voller Tatendrang zeitnah umsetzen wird. Denecke hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, dass die MIT Wedemark die Themen ihrer Mitglieder hört und diese transportiert. Aber auch, dass man sich zu gewissen Themen klar positioniert und diese diskutieren wird. Weiterhin sieht Denecke den Ausbau der vorhandenen Netzwerkstrukturen als eine große und wichtige Aufgabe zur Standortsicherung der mittelständischen Unternehmen. Die Termine für die künftigen Veranstaltung werden in Kürze bekannt gegeben.