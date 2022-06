NAJU-Wedemark: Dem Löwenzahn auf der Spur

Die Kinder und Jugendlichen waren von der Auswahl der Angebote überwältigt:• Stoffbeutel konnten mit Löwenzahnmotiven gestaltet und farblich verschönert werden.• Mit selbstgestalteten Pappe-Pinseln und Deckweiß wurden Pusteblumen auf dunkle Unterlagen gedruckt.• An der Forscherstation wurden Löwenzahnstängel längs aufgeschnitten und ins Wasser gelegt. Es konnte beobachtet werden, wie sich Ringellocken bildeten, da die innere Wand mehr Wasser aufnimmt als die äußere Wand des Stängels. Die Botaniker nennen diesen Vorgang „Gewebespannung“.Zum krönenden Abschluss gab es Baguette mit selbstgemachtem Löwenzahngelee.Bei dieser Gelegenheit wurde den Kindern, unter Einbeziehung der gesammelten Blüten, deutlich, wie viel Löwenzahnblütenblättchen erforderlich sind und wie mühsam es ist, sie alle zu pflücken, um daraus Gelee herzustellen. Diese abschließende Aktion stieß bei den anwesenden Eltern auf größtes Interesse. Auf dem Gruppenfoto ist deutlich zu erkennen, wie gut es allen gefallen hat!Das aktuelle NAJU-Programm für das erste Halbjahr 2022 ist unter www.nabu-wedemark.de zu finden. Kontakt können interessierte Kinder und Jugendliche über jugendarbeit@nabu-wedemark.de aufnehmen. Die NAJU ist die Kinder- und Jugendorganisation des NABU. Sie ist mit über 80.000 Mitgliedern der führende Verband in der außerschulischen Umweltbildung sowie im praktischen Naturschutz. In über 1.000 Gruppen vor Ort setzen sich Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre für den Natur- und Umweltschutz ein. Weitere Infos und Mitmachangebote bietet www.NAJU.de.