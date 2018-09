Neuer Vorstand

Förderverein der Grundschule Bissendorf hat neu gewählt

Förderverein der Grundschule Bissendorf. Der Förderverein der Grundschule Bissendorf hat mit der Mitgliederversammlung am 20. September einen neuen Vorstand gewählt. Während Natalia Feno als zweite Vorsitzende und Bettina Borges als Kassenführerin erhalten blieben, wurden Ilknur Korkut als erste Vorsitzende und Simone Tschierswitz als Schriftführerin in den Vorstand gewählt. Mit den Beisitzern Sylvia Nebert, Jessica Dittrich, Sandra Scharnhorst, Claudia Homberg wird der Vorstand in den kommenden zwei Jahren tatkräftig unterstützt. Der neue Vorstand nimmt mit großem Enthusiasmus und neuen Ideen seine Arbeit mit sofortiger Wirkung auf. Schon während der Versammlung konnte die erfreuliche Botschaft verkündet werden, dass das gesunde Frühstück nach den Herbstferien wieder fortgeführt wird. Für diese Organisation konnten Claudia Homberg sowie Susann Schleusing gewonnen werden.Weitere Neuerungen möchte der Verein bereits in diesem Jahr verkünden. Einige der geplanten Aktionen haben das Ziel die Schulbibliothek mit neuen Sachbüchern auszustatten.