Jahreshauptversammlung der Tanzsparte des Mellendorfer TV

Mellendorfer TV. Bei der Jahreshauptversammlung der Tanzsparte des Mellendorfer Turnvereins wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die zahlreich erschienenen Mitglieder der Tanzsparte bedankten sich am letzten Montag bei ihrer Spartenleitung unter Kathleen Sommer, für die große Unterstützung in den vergangenen „Corona-Jahren“ 2020-2021. Trotz zwischendurch leider nicht möglichem Training konnten die Mitglieder von einem Tanzangebot durch kreative Übungsmöglichkeiten profitieren. Die Tanzsporttrainer Anne Roland, sowie Iris Beck überlegten sich Lösungen, um die Corona-Zeit zu überbrücken. So wurden Lehrvideos aufgenommen und geschnitten, sowie wöchentliche Trainingseinheiten per Livestream in die Wohnzimmer der tanzbegeisterten Paare übertragen. Die Tanzsparte bedankt sich bei ihren engagierten Trainerpaaren hierfür und freut sich, dass sie dank dieses Engagements ihre Mitgliederzahl während Corona stabil halten konnte. Ein weiterer Dank gilt Helmut Roland, der mit großem Engagement die aktuellen Corona-Richtlinien verfolgte und mithalf, das Training Corona-gerecht zu gestalten. Ein weiteres Thema der Versammlung war die Danksagung an die treuen Mitglieder der Tanzsparte, so feierten in diesem Jahr gleich zwei Paare ihre zehnjährige Mitgliedschaft. Den Tanzpaaren Debuan und Papke wurde mit einem Blumenstrauß für ihre Unterstützung gedankt.Die gewählte Spartenleitung setzt sich ab sofort zusammen aus dem Spartenleiter Helmut Roland, der stellvertretenden Spartenleiterin Marion Bohlen, dem Sportwart Mirko Debuan, dem Kassenwart Oliver Beck, sowie dem Pressewart Cedric Beck.Weitere Informationen über die Tanzsportsparte des MTV Mellendorf finden Interessierte unter www.tanzsport-mellendorf.de.