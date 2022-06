REG-Mitgliederversammlung

Ein großes Problem stellt außerdem die Renovierung der Wedemarkhalle dar, die seit den Sommerferien 2021 läuft. Um Küren aufzubauen und zu üben, wurden seitdem größere Hallen außerhalb der Wedemark angemietet. Weiterhin konnte der für 2021 geplante Heidepokal nicht stattfinden. Alle diese Ereignisse führten zu einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis, so dass die anwesenden Mitglieder der ersten Beitragserhöhung seit dem Jahre 2009 zustimmten. Diese war im vorgelegten Haushaltsvoranschlag bereits berücksichtigt, der daraufhin einstimmig genehmigt wurde. Die vergangenen zwei Jahre brachten weiterhin einige Veränderungen mit sich, so dass man sich nach langen und schwierigen Überlegungen dazu entschlossen hat, die Eiskunstlaufsparte aufzugeben.Alle Vorstandsmitglieder hatten ihre Ämter zwischenzeitlich weitergeführt, daher waren Neuwahlen dringend erforderlich. Christel Dölle wurde als erste Vorsitzende bestätigt. Neue zweite Vorsitzende ist Nicole Hübner. Die bisherige Amtsinhaberin Raphaela Roeser wird Schriftführerin. Dorothea Beer übernimmt das Amt der Schatzmeisterin von Beata Piela.Die Vorsitzende beglückwünschte die gewählten Mitglieder und freut sich auf eine erfolgreiche Saison. Die ersten Rollkunstlaufwettbewerbe unter anderem in Hameln und in Stade haben bereits wieder stattgefunden. Der Dank geht ebenfalls besonders an die Trainer sowie an alle, die sich innerhalb des Vereins durch zusätzliche Aufgaben engagiert haben. Nähere Informationen über den Verein und seine Aktivitäten sind der Homepage unter www.reg-wedemark.de zu entnehmen.