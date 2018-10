Reitabzeichenprüfung beim RFV Berkhof

Die erfolgreichen Prüflinge Neele Bröckert Clara Fehse, Hannah Neumann, Edda Rust, Melina van Strien und Lisa Wüstefeld mussten in dieser Prüfung zeigen, dass sie ein geeignetes Pferd sicher im Gelände unter dem Sattel vorstellen können und über die hierfür nötigen theoretischen Kenntnisse verfügen. Hierzu gehören: Versorgen der Pferde bei Rast oder Unfall. Reiten in allen Gangarten, Kolonnenreiten (nebeneinander, überholen, gegeneinander), Einzelgalopp von Punkt zu Punkt, Wegreiten von der Gruppe, Straßenüberquerung; Überwinden kleiner natürlicher Hindernisse (zum Beispiel Kletterstelle, Wassereinritt) sowie das Springen im Gelände von vier festen Hindernissen (bis zu 80 Zentimeter hoch). Anschließend ging es mit dem mit dem Basispass weiter, hier zeigten sechs Prüflinge, was sie im Vorbereitungslehrgang über die richtige Pferdepflege, Fütterung, Anatomie, Ausrüstung, das sichere Verladen und das Vorführen eines Pferdes gelernt hatten.Nach der Prüfung nahmen Johanna Becker, Marlene Gerlach, Franziska-Sophie Greve, Greta Herrmann, Alina Lange und Lisanne Toni Töllner glücklich ihre Urkunden entgegen.Nach einer kurzen Pause ging es gleich mit den Dressurprüfungen für die Reitabzeichen Klasse fünf, Klasse vier und Klasse drei weiter. Anschließend wurden die Springpferde gesattelt und die Prüflinge absolvierten ihren Springparcours der Klasse E für das Abzeichen fünf oder der Klasse A für das Abzeichen der Klasse vier. Last but not least stand dann noch die theoretische Prüfung auf dem Programm und am Ende des Tages konnten die beiden Richter Hilke Stampehl und Jonas Weikum folgenden glücklichen Reitern ihre Urkunden überreichen: RA 5 – Alena Sophie Krausen, Johanna Marie Krausen, Luisa Sophie Lindenau, Lea Sophie Reimann; RA 4 – Dagmar Blossei, Pia Madlen Dierks, Julia Dittrich, Rica Franke, Amy Aline Fuß, Hannah Neumann, Sophie Plinke und RA 3 Philine Cordes. Weitere Infos unter www.rfv-berkhof.de.