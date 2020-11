Mellendorfer TV beteiligt sich wieder an REWE-Aktion

Mellendorf. Aktuell sehen sich die Sportvereine wieder damit konfrontiert, dass der Trainings- und Spielbetrieb ausgesetzt werden muss. Umso wichtiger ist es, dass alle zusammenhalten – und das geht am besten mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen: Bei der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ können Vereinsmitglieder, Fans, Freunde und Bekannte tatkräftig ihren Verein dabei unterstützen und Gratisprämien sichern. Bereits bei der Aktion im vergangenen Jahr konnte der MTV durch eine große Anzahl von zugewiesenen Vereinsscheinen u. a. ein Kinder-Schaukelgestell und diverse Sportartikel erwerben. Wie funktioniert das Ganze? Ab sofort erhält man bis zum 20. Dezember in einem REWE-Markt ab einem Einkaufswert von 15 Euro einen oder mehrere Vereinsscheine. Entweder man scannt die Scheine mithilfe der REWE-App (für iOS und Android erhältlich) und weist sie dann dem MTV zu, kann diese jedoch auch einfach in den Briefkasten der MTV-Geschäftsstelle in der Industriestraße 37 in Mellendorf werfen. Sie werden dann hier erfasst und an den Veranstalter weitergeleitet.