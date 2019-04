SoVD Wedemark informiert

Familienentlastender Dienst wurde vorgestellt

SoVD Wedemark. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark hatte kürzlich die Firma KernCare zu Besuch. Frau Schütte und Frau Prendel haben den Mitgliedern und Gästen ihr Unternehmen vorgestellt. Hauptthema war der „Familienentlastender Dienst“ die die Firma KernCare anbietet. Mittlerweile ist die Firma bereits in Hannover, Hildesheim und sogar in Ostfriesland sowie in der Wedemark tätig. Die Hauptstelle ist in Winsen/Aller.Weiter bietet der Ortsverein Wedemark am 25. Mai eine Spargelfahrt an. Hier geht es zu Tiermann`s Hof. Im Anschluss findet noch eine Weserrundfahrt mit dem Schiff statt. Fragen und Anmeldungen können am nächsten Infonachmittag am, Mittwoch, 24. April, wie immer um 14.30 Uhr im Gasthaus Bludau erfolgen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit sich vorab bei Monika Hoffmeister unter der Telefonnummer (0 51 30) 54 00 anzumelden. Der SoVD Wedemark freut sich auf eine rege Beteiligung.