SPD-AG 60 plus Wedemark besichtigt Kirsch Pharma in Bissendorf

Kirsch Pharma fertigt in Eigenregie zum Beispiel ORS, eine orale Rehydrationslösung, die in Katastrophenfällen wie jüngst in Mosambik den Menschen bei Diarrhoe hilft. Als Dienstleister für andere Pharmahersteller werden deren Medikamente – nach genauester Qualitätskontrolle im Wareneingang – genau dosiert abgepackt. Hierbei kommt unter anderem eine Schweizer Maschine zum Einsatz, die in sechs Bahnen jeweils separat wiegt und verpackt. Den Besuchern rauchten im Anschluss an die Führung die Köpfe von all den Informationen, die sie erhielten. Dem jungen Werk wünschten sie viel Erfolg.