Starke Unterstützung in schwierigen Zeiten

Trainings- und Spielbetrieb der MTV-Hockey-Sparte ruht

Mellendorf. Auch die Hockey-Sparte des Mellendorfer TV ist wie alle Amateursportarten durch die Coronakrise schwer getroffen. Der Trainings- und Spielbetrieb ruht. Umso dankbarer sind die Verantwortlichen um Spartenleiter Matthias Frank für einen Lichtblick: Der Lega-Gartenservice unterstützt seit kurzem als neuer Sponsor die Sparte. „Wir sind sehr dankbar, mit dem Lega-Gartenservice einen langfristigen Unterstützer für die Hockey-Sparte an unserer Seite zu haben. Hockey in und aus Mellendorf hat sich mittlerweile etabliert und wir haben das Ziel, uns stetig weiter zu entwickeln“, so Matthias Frank. Durch eine Reihe von Sponsoren kann die Sparte zum Beispiel Jugendtrainer zu Lehrgängen schicken oder auch hockeyspezifisches Trainingsmaterial beschaffen. „Wir sind allen Unterstützern zu großem Dank verpflichtet und freuen uns über weitere Interessenten, die unseren tollen Sport unterstützen möchten“. DerLega-Gartenservice passt als inhabergeführtes, traditionsreiches Unternehmen der Wedemark nicht nur optisch perfekt zum Hockeysport. Inhaber Hans-Jürgen Lehmann bietet mit seinem Team eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Gartenservice, Winterdienst und Objektpflege an. Als erstes Team haben die von Robin Klerx und Martha Wendt trainierten C-Mädchen der Hockeysparte vom Lega Sponsoring profitiert, die sich über einen neuen Trikot-Satz freuen und der Wiederaufnahme des Trainings entgegenfiebern. Sobald dies wieder der Fall ist, freut sich die Hockeysparte über alle Interessierten -egal ob jung oder alt- die einmal testen möchten, ob sie auch vom Hockeyfieber gepackt werden. Alle Informationen hierzu sind online unter www. mellendorfer-tv.de zu finden.