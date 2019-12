Suchbild im Dezember

Mit offenen Augen durch den Ort

Dorfbild Elze. Damit die Elzer Bürger in Zukunft mit noch offeneren Augen durch das Dorf laufen, wird auf der Internetseite des Vereins Dorfbild Elze jeden Monat ein Suchbild mit einem Detail eines Hauses oder einer Hofanlage veröffentlicht. Dieses Merkmal ist von der Straße aus zu erkennen, sodass das jeweilige Grundstück nicht betreten werden muss. Das Suchbild hängt auch im Schaukasten des Vereins Dorfbild Elze, Wasserwerkstraße 21/21a. Die richtige Lösung kann bis zum Monatsende per E-Mail geschickt oder in den Briefkasten von Wasserwerkstraße 21a oder 23 eingeworfen werden. Der Gewinner wird unter allen Einsendern durch das Los bestimmt und bekommt einen kleinen Preis, nämlich saisonale Naturalien aus der Wedemark. Natürlich kann die Lösung auch per E-Mail geschickt werden, und zwar an die E-Mail-Adresse ehtheilmann@dorfbild-elze.de.Der phantasievoll gestaltete Stein auf dem Suchbild im November befindet sich in der Mauer eines Schuppens an der Mittelstraße 23. Drei gleiche Verzierungen sind nebeneinander zu sehen und ziehen das Auge auf sich. Wenn die Mauer nicht so ausgeschmückt wäre, würde man sie wohl kaum wahrnehmen – so ist sie aber etwas Besonderes. Vier Elzer haben die Mauerverzierung gesucht und gefunden. Das Los fiel auf Ilse Fenske. Als Preis gab es Plätzchen vom Elzer Weihnachtsmarkt.