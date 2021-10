TC Wedemark bestätigt Vorstand größtenteils

Nur wenige Ämter neu besetzt

Mellendorf. Kürzlich fand nach mehrmaligem Verschieben aufgrund der pandemischen Lage unter freiem Himmel die Mitgliederversammlung 2021 des TC Wedemark statt. Der erste Vorsitzende Dr. Horst Weyand berichtete von den Herausforderungen, die der Verein aufgrund der Coronapandemie in 2020 zu meistern hatte. Selbst für den Individualsport Ten-nis war das Jahr 2020 geprägt von Corona mit den bekannten Einschränkungen. Daher konnten viele der bekannten und bewährten Formate wie Schnuppertennis, Pfingstturnier usw. leider nicht stattfinden. Der Verein habe jedoch schnell auf die Lage mit einem tragfähi-gen Hygienekonzept mit klaren Verhaltensregeln reagiert und war daher im April 2020 der erste Tennisverein in der Wedemark, der den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen konnte. Dank der Anschaffung eines modernes Online-Reservierungssystems funktioniert die Platz-reservierung sowie die Kontaktnachverfolgung für die Mitglieder sehr komfortabel. Weiterhin wurde in 2019 eine neue LED-Flutlichtanlage beantragt und genehmigt. Diese wurde inzwi-schen in Betrieb genommen und steht den Mitgliedern bereits kostenneutral zur Verfügung.Weiterhin wurde der Vorstand gewählt. Dr. Horst Weyand als erster Vorsitzender, Thomas Dombek als zweiter Vorsitzender, Hans-Georg Stolze als Sportwart) und Andrea Stegemann als Jugendwartin) wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt wurde als Kassenwart Jens Neumann sowie als Schriftführerin Heike Siedenberg, da der Kassenwart Lutz Fricke sowie die Schriftführerin Ilona Moch nicht mehr für diese Ämter zur Verfügung standen. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Tobias Siedenberg als Digitalisierungsbeauftragter.Geehrt wurden Hans-Georg Stolze für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Ilona Moch für 20 Jahre aktive Unterstützung in den Mannschaften und im Vorstand.