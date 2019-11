Traditioneller Laternenumzug der Kinderfeuerwehr Berkhof

Nachdem mit leckeren Waffeln, Würstchen und Pommes der Hunger gestillt und der Durst mit einem bunten Mix aus Getränken (vom warmen Kakao bis hin zum (alkoholfreien) Überraschungscocktail) gelöscht war, fand für die jungen Besucher in eine kleine Olympiade in der Reithalle statt. Hier waren Fähigkeiten im Feuerwehrstiefel-Weitschießen, Teebeutelweitwurf und Erbsen-mit-dem-Strohhalm-bewegen gefordert. Alle Besucher durften beim alljährlichen Schätzspiel teilnehmen. Gefragt war die Anzahl von Nudeln in einem ausgehöhlten Kürbis. Aber auch dabei machte eine kleine Besucherin das Rennen und ließ die Erwachsenen hinter sich.