Vogelzählung

Wedemark. Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei tolle Preise gewinnen – all das vereint die „Stunde der Gartenvögel“. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Naturliebhaber*innen aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden.Die 18. Auflage der Aktion findet vom 13. bis 15. Mai statt. Bis zum 23. Mai dürfen Meldungen noch nachgereicht werden. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Interessierte auf der NABU-Website unter tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel. Dort erfahren sie auch, wie es genau funktioniert und welche Gewinne winken.