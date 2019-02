Wintergrillen in Mellendorf

MTV dankte Mitgliedern für ihren Einsatz

MTV Mellendorf. Nun schon zum traditionellen Wintergrillfest hatte kürzlich der Mellendorfer Turn-Verein seine Sparten- und Übungsleiter, Club-100-Mitglieder, Sponsoren sowie das Organisations-Team „100 Jahre MTV“ in das „Herzblut“ eingeladen. Wegen des widrigen Wetters wurde das Grillen kurzerhand von der Terrasse in den Clubraum verlegt. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung und genossen in der Vereinsgaststätte eine leckere Bratwurst oder Gulaschsuppe. Wie Vorsitzender Günter Stechmann in seiner Begrüßung betonte, ist das Ziel dieser Veranstaltung, allen ein Dankeschön für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr zu sagen. Des Weiteren freue er sich auf das in diesem Jahr 100-jährige Bestehen des MTV und bat um rege Teilnahme bei den einzelnen Veranstaltungen. Um dem Jubiläum einen angemessenen Rahmen zu geben, hatte sich bereits vor einem Jahr ein Organisations-Team gebildet. Unter der Federführung von Rainer Baude traf man sich regelmäßig und besprach Details des anstehenden runden Jubiläums. Auftakt bildet am Sonnabend, 30. März, um 13 Uhr der Festakt in der Turnhalle des MTV im Sportpark. Weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine große Zeltparty für Jung und Alt am Freitag, 7. Juni, um 19.19 Uhr auf dem Schützenplatz in der Ortsmitte. Abschluss bildet dann am Sonnabend, 28. September, um 19.19 Uhr ein Festball wiederum in der Sporthalle des MTV an der Industriestraße 37. Im Zeitraum März bis September sind außerdem Aktionen verschiedener Sparten geplant.