MGV Elze und MGV Mellendorf singen seitdem gemeinsam

Chorgemeinschaft MGV Elze/MGV Mellendorf. Der Männergesangverein Concordia Elze feierte sein traditionelles Jahresfest. Dieses stand unter dem Motto „Zehn Jahre Chorgemeinschaft MGV Elze/MGV Mellendorf“.In ihrer launigen Ansprache erinnerten die beiden Vorsitzenden, Udo Bauermeister und Jürgen Peter, an die Gründung der Chorgemeinschaft. Als vor zehn Jahren die Zahl der aktiven Sänger in beiden Vereinen soweit gesunken war, dass ein musikalischer Auftritt kaum noch möglich war, wurde die Idee einer Chorgemeinschaft geboren. Diese Idee fand bei allen aktiven Sängern großen Anklang, zumal die äußeren Bedingungen wie Chorleitung und Liedgut gut zusammen passten. So verfügte die Chorgemeinschaft vor zehn Jahren über knapp 30 aktive Sänger, die im Laufe der Jahre viele Konzerte in der Wedemark, in Hannover, ja sogar im Braunschweiger Dom bestritt. Nun sind zehn Jahre ins Land gegangen, und diese Zeit ist an der Chorgemeinschaft altersbedingt leider auch nicht spurlos vorüber gegangen.Es ergibt sich somit ein ähnliches Bild für die Chorgemeinschaft, wie vor zehn Jahren für die einzelnen Chöre. Mit nur noch zwölf bis vierzehn aktiven Sängern und großen Defiziten in den Tenorlagen ist die Grenze zur chorischen Singfähigkeit erreicht. Hat ein erneuter Aufruf der beiden Vorstände an die fördernden Mitglieder und interessierten Sänger um eine aktive Teilnahme keinen Erfolg, ist der Fortbestand der Chorgemeinschaft und damit die der beiden Chöre aufs Äußerste gefährdet Auch diese bitteren Worte mussten die beiden Vorsitzenden den gut 100 Gästen servieren. Dass dennoch der Abend einen positiven Verlauf nahm, ist auch dem Mellendorfer Singkreis zu verdanken, der mit seinen Sängerinnen und Sängern die Chorgemeinschaft beim vorgetragenen Liederzyklus hervorragend unterstützte. Für das leibliche Wohl sorgte in bekannter Qualität der Wirt des Gasthauses Goltermann mit seinem eingespielten Team.